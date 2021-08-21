Петербургский «Зенит» потерял лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сыграв вничью с «Уфой» (1:1) в пятом туре, подопечные Сергея Семака опустились на второе место.

Сейчас в активе петербуржцев 11 очков. В лидеры вышло московское «Динамо», набравшее 12 баллов после победы над «Уралом» (1:0). Опередить их может «Рубин» (10), который завтра сыграет с «Химками».

Напомним, сегодняшний матч проходил в Уфе и завершился со счетом 1:1. За «Зенит» отличился Малком, за «Уфу» — Хамид Агаларов. В матче не приняли участие хавбеки петербуржцев Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Бразилец Клаудиньо провел дебютную игру, но не отметился результативными действиями.

Следующий матч «Зенит» проведет против ЦСКА 26 августа.