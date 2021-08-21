В спорткомплексе «Лужники» в Москве начался матч между сборными России и Парагвая во втором туре чемпионата мира по пляжному футболу. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

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После первого тура россияне идут на втором месте, имея в своем активе два очка. На старте турнира хозяева обыграли сборную США в овертайме со счетом 5:4. Парагвайцы начали чемпионат мира с поражения от Японии (4:7), которая с тремя баллами возглавляет таблицу группы А.

В общей сложности в турнире принимают участие 16 команд. В четвертьфинал смогут выйти по две команды из каждого квартета.