«Монако» потерпел домашнее поражение от «Ланса» в матче третьего тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако) и завершилась со счётом 0:2.

Командам не удалось открыть счет в первом тайме. После перерыва отличился Иньятиус Ганаго, в роли ассистента выступил Жонатан Клосс. Спустя десять минут «Ланс» остался в меньшинстве, красную карточку получил Шейк Умар Дукур.

На 86-й минуте «Монако» тоже остался вдесятером, за грубый фол был удален российский полузащитник Александр Головин. В добавленное время «Ланс» удвоил преимущество: с передачи Пшемыслава Франковски отличился Банза.

«Монако» в трёх матчах набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1. «Ланс» (5) — на четвёртом месте.