Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют бразильца Клаудиньо за сине-бело-голубых. По мнению специалиста, игрок не успел растерять форму после Олимпийских игр.

«Конечно, он не растерял форму — он был в игровом тонусе и достаточно много играл. Прошло две недели с последнего матча, сыгранного им — это небольшой срок для того, чтобы растерять форму», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 21 августа, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче пятого тура РПЛ. Клаудиньо дебютировал за петербургский клуб. Он вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

В августе Клаудиньо в составе сборной Бразилии выиграл Олимпиаду в Токио. Победный гол в финале забил еще один зенитовец Малком.