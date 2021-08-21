Московское «Динамо» на выезде обыграло «Урал» в пятом туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Екатеринбурге на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий Константин Тюкавин, отличившийся с передачи Арсена Захаряна на 17-й минуте. С 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве, с поля был удален хавбек Эрик Бикфалви.

Набрав 12 очков в пяти матчах, «Динамо» вышло в лидеры турнирной таблицы РПЛ. Опередить москвичей может казанский «Рубин» (10), который завтра встретится с «Химками». «Урал» с одним баллом остался на последнем, 16-м месте.