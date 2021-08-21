Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, может ли защитник Дмитрий Чистяков вытеснить из стартового состава хорвата Деяна Ловрена.

«Мы только за конкуренцию. Играть будут те футболисты, которые лучше готовы, те, которые нужны, те, которые подходят под ту или иную схему. Естественно, никто не застрахован от попадания на скамейку. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Семак пресс-службе клуба.

Напомним, сегодня, 21 августа, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в пятом туре РПЛ. Игра проходила в Уфе и завершилась со счетом 1:1. За хозяев отличился Хамид Агаларов, за гостей — Малком.

Деян Ловрен вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Дмитрий Чистяков провел весь матч на скамейке запасных.