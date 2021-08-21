Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свой рекорд по числу матчей, сыгранных в чемпионатах России. Сегодня, 21 августа, вратарь провел 490-ю игру.

«Рекорды второстепенны, главное — победа. Но за поддержку спасибо — лучшие, как всегда», — написал Акинфеев в на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в пятом туре РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. За «армейцев» отличились Владислав Яковлев и Чидере Эджуке. Гости с 23-й минуты играли в меньшинстве, с поля был удален Евгений Харин.

Акинфееву является воспитанником ЦСКА, за основную команду он дебютировал в 2003 году. В составе армейцев голкипер по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок России, а также семь раз победил в Суперкубке страны. В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.