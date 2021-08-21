Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Сердар Азмун не попал в стартовый состав на матч с «Уфой».

«Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался, и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, Азмун начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 71-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

«Зенит» и «Уфа» встречались в матче пятого тура РПЛ, игра завершилась вничью со счетом 1:1. За петербуржцев отличился Малком, «Уфа» ответила голом Хамида Агаларова.

Набрав 11 очков в пяти турах, «Зенит» илет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с четырьмя баллами осталась 11-й.