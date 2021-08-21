«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Сочи» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий Иван Сергеев, отличившийся на 33-й минуте с передачи Романа Ежова.

Набрав четыре очка в пяти турах, «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с девятью очками остался четвертым.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Уфой». Обе встречи состоятся 26 августа. После шестого тура в РПЛ будет пауза на матчи сборных.