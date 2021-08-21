Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира. Игра проходила в спорткомплексе «Лужники» в Москве и завершилась в серии пенальти. Основное время и овертайм закончились со счетом 4:4.

В составе российской команды дублем отметился Алексей Макаров, еще по разу отличились Станислав Кошарный и Борис Никоноров.

В третьем, заключительном матче группового этапа подопечные Михаила Лихачева встретятся со сборной Японии, которая имеет на своем счету две победы. Всего на турнире выступают 16 команд, в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы.