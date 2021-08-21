Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Aspor, иранец попал в сферу интересов «Фенербахче».

Руководство турецкого клуба находится в поиске атакующего игрока в связи с травмой форварда Сердара Дурсуна. В то же время Азмуном интересуется итальянская «Аталанта».

Недавно СМИ писали, что Азмун попал в сферу интересов французского «Лиона». Сам футболист не против перехода, однако «Лион» может не найти 20 миллионов евро, которые требует «Зенит».

Напомним, Азмун присоединился к «Зениту» в 2019 году, до этого он выступал в РПЛ за «Рубин» и «Ростов». С 2014 года форвард вызывается в сборную Ирана.