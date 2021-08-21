Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче с «Уфой» (1:1).

«Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в пятом туре РПЛ, игра завершилась со счетом 1:1. За сине-бело-голубых забил Малком, у хозяев отличился Хамид Агаларов. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 71-й минуте.

В прошлом матче Дзюба не попал в стартовый состав и появился на поле лишь на 88-й минуте. Форвард не получил вызов в сборную России на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.