Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В полуфинальном матче он обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Рублев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Медведев записал на свой счет восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал три брейка.

Для Рублева эта победа над Медведевым стала первой в карьере. Ранее россияне встречались друг с другом пять раз, в которых Андрей не взял ни сета.

В финале Рублев встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия). Их полуфинальный матч начнется после 01:00 мск 22 августа.