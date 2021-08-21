Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Азербайджана во втором туре чемпионата Европы. Матч будет проходить в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк Арена» сегодня, 22 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени.

В первом туре подопечные Серджо Бузато в четырех партиях обыграли сборную Франции. Азербайджанки провели уже два матча на турнире, в которых потерпели два поражения — от Бельгии и Боснии и Герцеговины.

В 1/8 финала выйдут по четыре команды из каждой группы. Всего на турнире выступают 24 сборные.

Турнир, проходящий в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии, продлится до 2 сентября. Действующими чемпионками Европы являются сербские волейболистки, выигравшие два предыдущих первенства подряд.