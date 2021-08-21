Пятый тур Российской Премьер-Лиги сегодня, 22 августа, продолжится тремя матчами. В 16:00 по московскому времени «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар».

После четырех туров подопечные Марко Николича с 8 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 6 баллами идет девятым.

В 18:00 мск «Нижний Новгород» встретится с «Ростовом». Подопечные Александра Кержакова уверенно начали сезон и сейчас идут на седьмом месте с 7 очками. Команда Юрия Семина набрала, ранее возглавляемая Валерием Карпиным, имеет всего 1 очко и замыкает таблицу.

В 20:00 мск в Подмосковье стартует матч «Химки» — «Рубин». Команда Леонида Слуцкого в случае победы наберет 13 очков и выйдет в лидеры чемпионата. «Химки» с 4 очками сейчас идут 14-ми.