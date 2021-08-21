Первая ракетка России Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В полуфинале он проиграл своему соотечественнику Андрею Рублеву со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

В ходе второго сета произошел инцидент, в котором Медведев повредил руку. В одном из розыгрышей он бежал за мячом и врезался в камеру. Когда оператор поднял камеру с земли и вновь установил её на помост, Медведев подошел и ударил ногой по объективу. После этого он долго спорил с судьей о своем поведении.

«Я чуть не сломал руку. Если я проиграю этот матч, то засужу вас», — выкрикнул россиянин.

Стоит отметить, что Медведев впервые в карьере проиграл Рублеву. Ранее россияне встречались друг с другом пять раз, в которых Даниил не уступил ни сета.