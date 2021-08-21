Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов прокомментировал ничью в матче с «Зенитом» (1:1) в пятом туре РПЛ.

«Зенит» вышел вперед на 10-й минуте благодаря голу Малкома. По словам Жамалетдинова, в перерыве игроки «Уфы» получили от тренера установку отыграться во втором тайме.

«Мы настраивались на второй тайм, были уверены в себе и уверены в том, что сможем переломить ход встречи. Так и получилось. Для нас это достойный результат. «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось обыграть нас. Мы довольны результатом. А они, думаю, нет», — приводит слова Жамалетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, за «Уфу» забил Хамид Агаларов.

Набрав 11 очков в пяти турах, «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (5) — 11-я.