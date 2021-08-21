«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой», Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса». Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 21 августа.

«Зенит» не смог обыграть «Уфу»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1. За сине-бело-голубых отличился Малком, у «Уфы» забил Хамид Агаларов.

Рублев вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати. В полуфинале он одолел своего соотечественника Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Для Андрея эта победа над Даниилом стала первой в карьере, ранее он проиграл ему пять раз.

Азмун может перейти в чемпионат Турции

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции: им заинтересовался «Фенербахче». Также появились слухи, что на иранца претендует «Аталанта».

Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу выиграла второй матч на чемпионате мира. Сегодня россияне в серии пенальти одолели Парагвай, основное и дополнительное время завершилось со счетом 4:4. Дублем отметился Алексей Макаров, еще по разу отличились Станислав Кошарный и Борис Никоноров.

Акинфеев установил рекорд по числу матчей в РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу матчей в чемпионате России. Сегодня он вышел на поле 490-й раз. Армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:0.