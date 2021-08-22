Стал известен соперник россиянина Андрея Рублёва по финальному матчу турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В полуфинальном матче олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев (третий номер «посева») вырвал победу у второго «сеяного» грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Зверев сделал 15 эйсов, Циципас подал навылет 10 раз. На счету обоих теннисистов по четыре двойных ошибки. Оба соперника взяли друг у друга по четыре подачи.

В первом полуфинале Андрей Рублёв, «посеянный» под номером 4, впервые в карьере обыграл соотечественника, первую ракетку турнира Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3).

Финальный матч Рублёва и Зверева состоится сегодня, 22 августа, начало — в 23:30 по московскому времени.

Примечательно, что сын советского теннисиста Александр Зверев второй раз за месяц встретится в финале крупного турнира с россиянином. 1 августа он одолел в финале олимпийского турнира Карена Хачанова (6:3, 6:1).