Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в финале «Мастерса» в Цинциннати. В чемпионате России пройдут три матча, включая поединок «Локомотив» — «Краснодар». «Ювентус, «Бавария», «Лион» и «Аякс» проведут свои игры в национальных чемпионатах. «Рома» под руководством Жозе Моуринью сыграет с «Фиорентиной», за которую выступает Александр Кокорин. Россия сыграет с Азербайджаном на чемпионате Европы по волейболу у женщин. На ЧМ по пляжному футболу в Москве пройдут четыре матча. Самые интересные события 22 августа — в анонсе Nevasport.

Футбол. Чемпионат России

16:00 «Локомотив» — «Краснодар», прямая трансляция на «Матч премьер»

18:00 «Нижний Новгород» — «Ростов», прямая трансляция на «Матч ТВ»

20:00 «Химки» — «Рубин», прямая трансляция на «Матч премьер»

Футбол. Чемпионат Италии

19:30 «Удинезе» — «Ювентус», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»

21:45 «Наполи» — «Венеция», прямая трансляция на «Матч ТВ»

21:45 «Рома» — «Фиорентина», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»

Футбол. Чемпионат Германии

16:30 «Хоффенхайм» — «Унион», прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»

18:30 «Бавария» — «Кёльн», прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»

Футбол. Чемпионат Франции

14:00 «Лион» — «Клермон», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»

16:00 «Бордо» — «Анже», прямая трансляция на «Матч! Футбол 1»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

13:15 «Твенте» — «Аякс», прямая трансляция на «Матч! Футбол 2»

15:30 «Фейеноорд» — «Гоу Эхэд Иглз», прямая трансляция на «Матч! Футбол 2»

Футбол. Молодёжное первенство России

13:00 «Динамо» — «Спартак», прямая трансляция на «Матч премьер»

Пляжный футбол. Чемпионат мира в Москве

15:00 Уругвай – Оман, прямая трансляция на «Матч! Страна»

16:30 Белоруссия – Швейцария, прямая трансляция на «Матч! Страна»

19:00 Бразилия — Сальвадор, прямая трансляция на «Матч! Страна»

20:30 Португалия — Сенегал, прямая трансляция на «Матч! Страна»

Теннис

23:30 «Мастерс» в Цинциннати, финал, Андрей Рублёв – Александр Зверев, прямая трансляция на «Евроспорт 2»

Хоккей. Женщины, чемпионат мира

01:00 Канада – Россия, прямая трансляция на «Матч! Игра»

Волейбол. Женщины, чемпионат Европы

18:00 Россия – Азербайджан, прямая трансляция на «Матч! Игра»

21:00 Сербия – Бельгия, прямая трансляция на «Матч! Игра»

Регби. Чемпионат России

14:00 «Стрела» — «Слава», прямая трансляция на «Матч! Игра»

16:00 «Динамо» — «Красный Яр», прямая трансляция на «Матч! Игра»

Лёгкая атлетика

14:25 чемпионат мира среди юниоров, прямая трансляция на «Матч! Арена»