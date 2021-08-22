Кубинский боксёр Йорденис Угас стал чемпионом мира по версии WBA (Super) в полусреднем весе (до 66,68 кг). В поединке за титул он победил бывшего обладателя пояса филиппинца Мэнни Пакьяо решением судей.

Счёт в записках — 115:113, 115:113, 116:112 в пользу Угаса.

На счету 35-летнего Угаса 30 боёв на профессиональном ринге, в которых он одержал 26 побед (12 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

42-летний Пакьяо, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях, прервал серию из трёх побед подряд. На его счету 72 поединка, из которых он выиграл 62 (39 нокаутом), 8 раз проиграл и дважды завершил бой вничью.

Изначально Пакьяо должен был драться с американцем Эрролом Спенсом, но тот снялся по медицинским показателям.