Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси впервые отметился голом в МЛС. 25-летний форвард «Остина» отличился на 29-й минуте в игре регулярного чемпионата против «Портленд Тимберс». Гол Дриусси сделал счёт 3:0. Во втором тайме «Портленд» смог ответить одним голом и уступил со счётом 1:3.

Дриусси вышел в стартовом составе дебютанта МЛС и провёл на поле 61 минуту.

Форвард перешёл в «Остин» этим летом после четырёх сезонов в составе «Зенита». Игра с «Портлендом» стала для него четвёртой в МЛС. В трёх предыдущих встречах аргентинец отметился одним голевым пасом (в игре с «Ванкувером, 1:2).

После 20 туров «Остин» занимает предпоследнее 12-е место в Западной конференции МЛС с 19 очками.