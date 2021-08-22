Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал ничью в матче второго тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1). «Летучие мыши» пропустили на 16-й минуте и ушли от поражения на 88-й благодаря пенальти, реализованному Карлосом Солером.

«Команда не переставала верить и боролась за ничью до конца. Двигаемся дальше», — написал Черышев в Инстаграме.

Сам Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на последних секундах добавленного времени.

30-летний хавбек был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).