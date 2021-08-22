Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ушёл с поля без забитого мяча во вчерашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Уфы».

Безголевая серия форварда с начала сезона достигла шести матчей. Сперва нападающий не смог отличиться в игре за Суперкубок с «Локомотивом» (3:0), затем отыграл «вхолостую» матчи РПЛ с «Химками» (3:1), «Ростовом» (4:2), «Краснодаром» (3:2), «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1). Справедливости ради, во второй игре с «Локо» Дзюба провёл на поле только три минуты.

Последний раз за «Зенит» Дзюба отличился в заключительном туре прошлого сезона с «Тамбовом» (5:1). Тогда нападающий оформил покер и вырвал у одноклубника Сердара Азмуна титул лучшего бомбардира сезона (20 голов против 19).

Последний раз столь длительная безголевая серия в начале сезона у Дзюбы была в 2017 году. Под руководством Роберто Манчини игрок не забивал десять игр подряд. Зимой 2018 года Дзюба отправился в аренду в «Арсенал», откуда вернулся в сборную России и стал одним из героев домашнего ЧМ-2018.

Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполнилось 33 года.