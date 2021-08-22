Курбан Бердыев станет новым главным тренером казахстанского «Кайрата», сообщает «Матч ТВ». В последнее время 68-летний специалист работал советником владельца клуба Кайрата Боранбаева.

По данным источника, в тренерский штаб Бердыева войдёт Дмитрий Кириченко, с которым специалист уже работал вместе в «Ростове». Экс-форвард сборной России уже прибыл в Алматы.

Должность наставника «Кайрата» остаётся вакантной после отставки Алексея Шпилевского. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Артём Гавриленко.

Напомним, что в составе алматинцев выступает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Бердыев в бытность футболистом защищал цвета «Кайрата» в 1977 и с 1981 по 1985 год. С 1991 по 1993 год он входил в тренерский штаб клуба и вышел на поле в качестве футболиста на одну игру. После сезона работы в турецком «Генчлербирлиги» Бердыев вернулся в «Кайрат», который возглавлял с 1994 по 1995 год.

С 2000 по 2019 год Бердыев работал в России, возглавляя «Кристалл» (2000-2001), «Рубин» (2001-2013, 2017-2019) и «Ростов» (2014-2017).

Под руководством Бердыева «Рубин» выиграл два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. По данным СМИ, его кандидатура рассматривалась этим летом на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова. В результате должность занял Валерий Карпин.