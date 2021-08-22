Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ведёт переговоры с клубом МЛС «Интер Майами», утверждает Daily Mirror. По данным источника, совладелец клуба, экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм очень хочет, чтобы аргентинец успел поиграть в Майами до завершения карьеры.

Кроме того, сам Месси купил несколько объектов недвижимости в Майами.

Месси всю профессиональную карьеру до нынешнего лета провёл в составе «Барселоны». 30 июня его контракт с клубом истёк. Каталонцы пытались продлить соглашение с футболистом, но не смогли сделать это из-за финансовых запретов Ла лиги. 10 августа Месси подписал контракт с «ПСЖ» сроком на два сезона и с возможностью автоматического продления ещё на год. Пока что форвард не провёл ни одного матча за парижан.

В составе «Интер Майами» уже играют пять аргентинцев: защитники Николас Фигаль, Леандро Гонсалес, полузащитник Федерико Игуаин, а также нападающие Хулиан Карранса и капитан команды Гонсало Игуаин.