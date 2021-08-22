В составе паралимпийской сборной России перед стартом Игр-2020 в Токио выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. При этом среди спортсменов случаев заболевания не выявлено.

«При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты, — подчеркнул Рожков. — В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор».

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. На соревнования не будут допущены зрители, как и на Олимпиаду. Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне поедет на соревнования под названием «Команда ПКР», с нейтральным флагом и гимном.