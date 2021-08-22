Женская сборная России одержала победу над Швейцарией в стартовом матче группового турнира женского чемпионата мира-2021. Швейцарки открыли счёт на 11-й минуте — отличилась Алина Мюллер. Во втором периоде сперва Валерия Павлова забросила в большинстве ответную шайбу на 31-й минуте, а всего через 14 секунд Виктория Кулишова вывела россиянок вперёд.

Окончательный счёт встречи установила Мария Баталова на 58-й минуте.

Игра прошла в канадском Калгари на «Винспорт Арене».

Во втором туре подопечные Евгения Бобарико встретятся с хозяйками турнира сборной Канады. Игра пройдёт 23 августа, начало — в 1:00 по московскому времени.