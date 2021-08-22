Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что перед матчем пятого тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» несколько игроков отравились.

«При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата», — цитирует «Спорт-Экспресс» Федотова.

При этом специалист отметил, что отсутствие игроков, в частности, Никиты Бурмистрова, связано с мышечными травмами.

«Крылья Советов» одержали победу с минимальным счётом 1:0, единственный мяч провёл Иван Сергеев, забивающий третью игру подряд.

После пяти игр «Сочи» занимает четвёртое место в таблице с 9 очками. «Крылья» идут двенадцатыми, одержав первую победу в сезоне (4 очка).