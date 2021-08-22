Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон выиграла забег на 100-метровую дистанцию на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Её результат — 10,54 секунды, это второй результат в истории. Мировой рекорд был установлен ещё в 1988 году американкой Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49) и до сих пор не побит.

Этим летом Томпсон стала олимпийской чемпионкой на 100-метровой дистанции, показав результат 10,61. На тот момент это также был второй результат в истории, таким образом, Томпсон «сместила» со второго места саму себя. Кроме того, данное время является олимпийским рекордом — Томпсон на одну сотую секунды превзошла достижение той же Гриффит-Джойнер (10,62).

Мировой рекорд на дистанции 100 м у мужчин был установлен в 2009 году ямайцем Усэйном Болтом (9,58).