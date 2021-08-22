Главный тренер «Зенита-2», бывший капитан петербуржцев Владислав Радимов выразил мнение, что у первой команды нет игрового спада. Накануне чемпионы России потеряли очки в матче 5-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). В составе башкирской команды гол забил Хамид Агаларов после того, как Вилмар Барриос потерял мяч около своей штрафной.

«Как такового игрового спада у «Зенита» нет. Команда выглядит неплохо. Запас чувствуется, — цитирует «Матч ТВ» Радимова. — А в Уфе такая ошибка, как такого игрока как Барриос, непозволительна».

«Зенит» продлил беспроигрышную серию со старта сезона (3 победы, 2 ничьи), но упустил лидерство, пропустив вперёд московское «Динамо» (12 очков против 11). В предыдущем туре сине-бело-голубые также потеряли очки с московским «Локомотивом» (1:1).