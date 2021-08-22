Многолетний вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что «Динамо» может навязать борьбу за чемпионство петербургской команде. После пяти туров столичный клуб вышел в лидеры турнирной таблицы с 12 очками.

«У них интересный состав, много креативных российских футболистов, которые к тому же попали в состав сборной, — цитирует «Спорт-Экспресс» Малафеева. — За их игрой интересно наблюдать».

«Зенит» идёт вторым, имея в активе 11 баллов.

«Не стоит преждевременно говорить о каком-то безусловном фаворите, — сказал Малафеев. — Да, «Зенит» три года к ряду доказывает, что они первая команда в России, но нужно продолжать работать и двигаться вперед, и все остальные команды нашего чемпионата тоже стремятся к чемпионству».

«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. В прошлом сезоне «Динамо» стало седьмым.