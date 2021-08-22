Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о том, что в стране за последние сутки было выявлено 20 564 новых случая заболевания Covid-19.

В общей сложности за время пандемии в России было сделано 174,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них выявлено 6 747 087 случаев заболевания. Выздоровело уже 6 019 466 человек, ещё 176 044 пациента стали жертвами болезни.

В Москве за сутки стало известно о 1661 новом случае, в Санкт-Петербурге — 1481 новый случай заболевания. 1184 новых зараженных зафиксировано в Московской области, 224 — в Ленинградской.

Согласно общей статистике, в мире уже известно о более чем 212 миллионах случаев заражения коронавирусом. По последним данным Worldometers скончались 4 437 249 человек.