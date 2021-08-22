Накануне «Зенит» потерял очки в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Уфы» (1:1). Помимо неожиданного результата, игра запомнилась дебютом звёздного новичка чемпионов России – олимпийского чемпиона Клаудиньо.

Сергей Семак доверил 24-летнему хавбеку место в стартовом составе и дал отыграть все 90 минут. И бразилец доверие в целом оправдал.

11-й номер расположился на левом фланге полузащиты, где и играл в сборной Бразилии на Олимпиаде-2020. Но при этом на протяжении матча Клаудиньо нередко смещался в центр. Если посмотреть на тепловую карту бразильца, то станет заметно: помимо левого фланга он перемещался по всему пространству группы атаки и часто оказывался в центре на позиции диспетчера.

Судя по всему, Семак видит в нём бровочника, но с функциями «свободного художника».

Бразилец не проходил с «Зенитом» предсезонную подготовку, совсем недавно присоединился к команде и играет фактически с листа, но при этом он с ходу решил доказать свою значимость для состава. На протяжении встречи Клаудиньо часто брал игру на себя. Хавбек 76 раз получал мяч – это третий результат после Вилмара Барриоса (83), занимающего ключевую позицию в центре поля, и партнёра по бровке Дугласа Сантоса (95). Своими смещениями в центр Клаудиньо открывает Дугласу пространство для проходов – по похожей схеме Караваев и Малком действуют справа, но при этом российский защитник реже берёт игру на себя.

Помимо игры с мячом, Клаудиньо активно шёл в прессинг, не боялся идти в единоборства «за землю и воздух». В середине первого тайма бразилец отметился эффектным финтом, легко убрав Азера Алиева на правой бровке, после чего дошел до линии штрафной и заработал штрафной удар.

На 76-й минуте на поле появился левый хавбек Андрей Мостовой, заменивший Александра Ерохина. Россиянин занял место на бровке, а Клаудиньо перешёл на позицию чистого атакующего полузащитника, где продолжил прессинговать.

В концовке встречи, на 85-й минуте Клаудиньо был близок к тому, чтобы забить дебютный гол за «Зенит». Однако опытный Александр Беленов отразил удар с убойной дистанции.

«Конечно, он не растерял форму — он был в игровом тонусе и достаточно много играл. Прошло две недели с последнего матча, сыгранного им, — это небольшой срок для того, чтобы растерять форму», — оценил дебют Клаудиньо Семак.

Разумеется, делать выводы по одной игре пока нельзя. Но очень хочется верить, что перед стартом в Лиге чемпионов «Зенит» получил неплохое усиление в лице универсала и потенциального лидера. В российском футболе есть поговорка, что три бразильца – уже банда. Но пока олимпийские чемпионы Дуглас Сантос, Малком и Клаудиньо не дают повода для беспокойства или обвинений в непрофессионализме. Посмотрим, как пойдёт дальше.