Сегодня день рождения отмечает нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Форварду исполнилось 33 года, с праздником его поздравили официальные аккаунты ФИФА и сборной России.

«Большой день для Русского Колосса. С днём рождения, Артём Дзюба!» — говорится в Твиттере ФИФА.

Артём Дзюба — воспитанник «Спартака». В составе бело-голубых он выступал с 2006 по конец 2014 года, неоднократно отправляясь в аренду в «Томь» и «Ростов». С лета 2015 года Дзюба выступает за «Зенит», первую половину 2018 года он отыграл в тульском «Арсенале».

С сине-бело-голубыми Дзюба выиграл три последних чемпионата России, взял два Кубка страны и четыре Суперкубка, а также становился лучшим бомбардиром РПЛ два последних сезона (17 и 20 голов) и лучшим ассистентом в сезонах-2018/19 (10 передач) и 2019/20 (13 передач).

В сборной России Дзюба играет с 2011 года, на данный момент на его счету 55 матчей и рекордные 30 голов. Он принял участие в Евро-2016 и 2020, а также ЧМ-2018. После чемпионата мира в России Дзюба получил в сборной капитанскую повязку после ухода Игоря Акинфеева.