ФИФА направила правительствам нескольких стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток Афганистана, сообщает BBC. Отмечается, что футболистки беспокоятся за свою безопасность и жизни, после захваты страны талибами.

Напомним, что запрещённое в России движение «Талибан» в начале августа установило контроль над большей частью Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул. Многие афганцы в экстренном порядке бежали из страны.

Бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал призвала футболисток сжечь свою форму и удалить из соцсетей все упоминания об их занятиях футболом, чтобы обезопасить себя от возможных преследований.