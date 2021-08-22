Российская теннисистка Елена Веснина не примет участия в Открытом чемпионате США-2021. По словам 35-летней теннисистки, она не восстановилась от травмы, полученной ещё на Олимпиаде.

«К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке. У меня всё ещё проблемы с левым ахиллом, травму я получила ещё в Токио, — написала Веснина в сториз Инстаграм. — Мне понадобится больше времени, чем я ожидала. Надеюсь, скоро вас увидеть. Берегите себя».

US Open-2021 пройдёт с 30 августа по 12 сентября.

Веснина на Играх-2020 в Токио взяла золото в миксте в паре с Андреем Рублёвым. Также на её счету победа в парном разряде на Олимпиаде-2016 с Екатериной Макаровой.