Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо допустил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин.

«Опубликую финальное заявление в следующем месяце. Знаю, что столкнулся с трудной проблемой в более сложном мире, чем бокс, — цитирует ТАСС Пакьяо. — Но я хочу помогать людям в моей стране».

В настоящее время Пакьяо входит в сенат Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. В том же году состоятся выборы президента страны. На данный момент должность президента страны занимает Родриго Дутерте, занявший пост в 2016 году.

В ночь на воскресенье 42-летний Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул чемпиона WBA (Super) в полусреднем весе (до 66,68 кг). Филиппинец ещё не принял решение, будет ли он продолжать карьеру.

Пакьяо, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях, прервал серию из трёх побед подряд. На его счету 72 поединка, из которых он выиграл 62 (39 нокаутом), 8 раз проиграл и дважды завершил бой вничью.