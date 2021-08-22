Американка Ша’Карри Ричардсон вернулась на беговые дорожки после допинговой дисквалификации.

Легкоатлетка вышла на дистанцию 100 метров на домашнем этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. В результате из девяти участниц забега она финишировала последней с результатом 11,14. Победу одержала ямайка Элейн Томпсон, показавшая второй результат в истории (10,54).

Ричардсон добилась права выступать на Олимпиаде-2020 в Токио, но сдала положительный допинг-тест на марихуану. По новым правилам ВАДА спортсменка согласилась пройти реабилитацию и была дисквалифицирована всего на один месяц. Однако на дисквалификацию пришёлся её отборочный забег на Игры-2020, из-за чего она не смогла поехать в Токио.

«Здорово вернуться в спорт, — приводит слова 21-летней бегуньи сайт «Бриллиантовой лиги». — Я хотела выйти на старт и соревноваться. Пропустив месяц, пережив всё, что пришлось пережить, я совсем не расстроена результатом».

Ша’Карри Ричардсон позднее объяснила, что принимала наркотик из-за стресса в связи со смертью матери.