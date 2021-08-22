Известный черногорский специалист Миодраг Божович высказался по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. По словам Божовича, экс-наставнику «Ростова» стоит дать время, и его возмутил столь краткий срок соглашения — до 31 декабря 2021 года.

«Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт, — цитирует Sport24 Божовича. — А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять».

Карпин принял сборную России летом после отставки Станислава Черчесова. Контракт с ним заключён до конца отборочного цикла ЧМ-2022, но может быть продлён. Изначально речь шла о совмещении постов в сборной и «Ростове», но после двух поражений дончан на старте сезона Карпин ушёл в отставку и сосредоточился на национальной команде.

Первые матчи под руководством Карпина сборная России проведёт в начале сентября. В рамках отбора на чемпионат мира россияне сыграют с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).