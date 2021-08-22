Знаменитый футбольный агент Денис Лахтер рассказал свою версию новостей о массовой продаже игроков «Локомотива». Этим летом «Локо» покинул ряд футболистов, кроме того, ходят слухи об уходе россиян Дмитрия Баринова, Антона Миранчука, Фёдора Смолова и Станислава Магкеева.

«Возможно, Белозеров (председатель правления РЖД) как человек, входящий в президентский совет и часто бывающий за красным забором, уже знал, что будет отмена лимита, и понимал, что ликвидность российских игроков упадет, — цитирует Sportbox Лахтера. — Но это не инсайд, а мое предположение — информации из первых рук у меня нет».

По мнению Лахтера, решение о лимите на легионеров принимается властями России и «курируется администрацией президента». Также он выразил мнение, что лимит всё же будет в ближайшее время отменён.

В число бывших клиентов Лахтера входит, в частности, экс-капитан «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин.

Ранее клубы РПЛ получили письмо с предложениями по развитию футбола от РФС. В число предложений входит и вопрос лимита. Клубы должны сформировать мнения, какая схема лимита на легионеров является оптимальной и стоит ли его вообще отменять. На данный момент в РПЛ действует лимит «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке).