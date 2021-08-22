«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Хамесу Родригесу, утверждает Antena2. По данным источника, чемпионы России обращались в ливерпульский клуб по поводу трансфера 30-летнего колумбийца. Однако данный тренсфер маловероятен, поскольку петербуржцев отпугнула высокая стоимость хавбека.

Отмечается, что интерес к лучшему бомбардиру чемпионата мира-2014 проявляют «Ньюкасл» и «Рома». В трансфере колумбийца заинтересованы наставники команд Стив Брюс и Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Хамес Родригес провёл в чемпионате Англии 23 матча, забил 6 голов и отдал 4 передачи. Летом «Эвертон» покинул главный тренер Карло Анчелотти, вернувшийся в «Реал». Его место занял Рафа Бенитес, который дал понять Хамесу, что не рассчитывает на него.

Ранее Хамес Родригес выступал за колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Банфилд», португальский «Порту», французский «Монако», испанский «Реал» и немецкую «Баварию». На ЧМ-2014 он выиграл бомбардирскую гонку, забив 6 мячей. Хавбек поражал ворота соперников во всех пяти играх сборной Колумбии.