Российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о судействе на Олимпиаде-2020 в Токио. Близнюк завоевала серебро Игр в командном турнире в составе сборной России. Золото взяла команда Болгарии. По мнению Близнюк, арбитры делали всё, чтобы лишить россиянок медали.

«На Играх было непонимание. Мы вышли и сделали всё на максимальной сложности. А получили оценку на 1,3 балла ниже, чем у Болгарии, — цитирует «Матч ТВ» Близнюк. — Поняли, что нас пытаются снять с пьедестала, а не просто поставить на 2-3 место.

Сделали всё, что требовалось, поэтому судьям не удалось нас опустить еще ниже. Если бы мы допустили ошибку, на пьедестал бы не попали».

Групповое многоборье в художественной гимнасткие дебютировало на Олимпиаде в 1996 году. Тогда россиянки взяли бронзу, уступив Испании (золото) и Болгарии (серебро). После этого сборная России выигрывала состязания в групповом многоборье пять раз подряд.