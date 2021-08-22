В Италии прекратил существование бывший клуб серии A «Кьево», сообщает La Gazzetta dello Sport. По итогам прошлого сезона клуб из Вероны был исключён из серии B за финансовые нарушения и должен был стартовать в серии D (четвёртом по силе дивизионе страны). Однако «Кьево» не смог подать заявку для участия из-за отсутствия финансовых гарантий.

«Кьево» был основан в 1929 году, а в 2001-м впервые поднялся в элитный дивизион Италии. В дебютном сезоне клуб лидировал по ходу чемпионата, но занял пятое место.

Четыре года спустя «Кьево» показал лучший результат в своей истории, заняв четвёртое место в серии A и в сезоне-2006/07 дебютировал в Лиге чемпионов. Однако «летающие ослы» не преодолели квалификационный барьер, а также впервые после выхода в элиту вылетели в серию B. Год спустя команда вернулась в серию A, где выступала до 2019 года.

В «Кьево» в разные годы играли такие известные футболисты, как Бернардо Корради, Никола Легротталье, Лука Маркеджани, Симоне Перрота, Флавио Рома, Оливер Бирхоф, Марио Йепес, Виктор Обинна и многие другие.