Стали известны составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч пятого тура чемпионата России по футболу. Гостей с капитанской повязкой на поле выведет Гжегож Крыховяк. До этого лета поляк защищал цвета «Локомотива», игра станет для него первой против бывшего клуба.

Полностью стартовые заявки команд выглядят следующим образом:

«Локомотив»: Гильерме, Куликов, Едвай, Магкеев, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович, Смолов, Камано.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Черников, Газинский, Крыховяк, Ионов, Классон, Кабелла, Кордоба.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» стартует в 16:00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.