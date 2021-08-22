Женская сборная России по волейболу сегодня, 22 августа, сыграет с командой Азербайджана в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Начало игры назначено на 18:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Белграде на стадионе «Штарк Арена».

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Сборная России по волейболу стартовала с победы на чемпионате Европы: в первом туре россиянками была обыграна сборная Франции со счётом 3:1 по партиям.

Сборная Азербайджана проиграла первые два матча на старте турнира. В первом туре Азербайджан проиграл сборной Бельгии со счётом 0:3, в по втором туре — сборной Боснии и Герцеговины со счётом 0:3.

Также в группе А, где находится сборная России, выступают сборные Франции, Бельгии, Сербии, Боснии и Герцеговины.