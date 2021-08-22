Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины.

«Слава богу, за всё спасибо, я больше ничего никому не доказываю ,нет так нет, головой в бортик без меня», — написала Баюл в начале поста по-русски, а затем добавила текст на английском языке об отказе от паспорта.

«Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство», — отметила Баюл, добавив, что по украинскому законодательству при получении паспорта другого государства это лицо по-прежнему признается гражданином Украины исключительно в правовых отношениях.

«Я отказываюсь от украинского гражданства», — отметила Баюл.

Напомним, Оксана Баюл на постоянной основе проживает в США