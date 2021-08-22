Российский фигурист, призёр чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник показал подписчикам фрагмент из новой произвольной программы, которую он будет исполнять в сезоне-2021/22.

В своём «Инстаграме» Гуменник поделился небольшим роликом с тренировки. Произвольная программа поставлена на музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Сообщалось, что постановщиками программы выступят Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов.

Ранее стало известно, под какую музыку Петр Гуменник будет катать короткую программу в олимпийский сезон. Она поставлена под песню «Leave a light on» шотландского автора Тома Уолкера.

Сейчас Петру Гуменнику 19 лет, он катается в группе Вероники Дайнеко в школе Тамары Москвиной.