Петербургский СКА сегодня, 22 августа, сыграет с казанским «Ак Барсом» в финальном матче турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов.

Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на «Татнефть-Арене» в Казани.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

СКА и «Ак Барс» сыграли друг с другом на групповом этапе турнира, тогда победу одержал СКА со счётом 3:2 в овертайме.

Матч за третье место турнира уже состоялся, в нем сыграли друг с другом магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Победу в этой встрече одержал «Металлург» со счетом 3:2.

После финала турнира в Казани СКА отправится в Санкт-Петербург, где будет участвовать в предсезонном турнире имени Пучкова.