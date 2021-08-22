Петербургский СКА начал встречу с казанским «Ак Барсом» в финале предсезонного товарищеского турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов.

Игра проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Отметим, СКА и «Ак Барс» уже встречались в рамках этого турнира несколько дней назад: матч состоялся также на «Татнефть-Арене» и завершился со счетом 3:2 в пользу петербургской команды. Для этого подопечным Валерия Брагина понадобилось не только три периода, но еще и овертайм.

Матч за третье место турнира уже состоялся, в нем сыграли друг с другом магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Победу в этой встрече одержал «Металлург» со счетом 3:2.

Следом за этим матчем СКА вернется в Петербург и примет участие в матчах турнира имени Пучкова.